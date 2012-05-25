〔爱尔兰经济〕债券市场暗示爱尔兰恐需更多援助来避开违约

路透伦敦5月24日电---爱尔兰债券市场的价格走势暗示,该国可能需要额外的国际援助,才能避开违约.

爱尔兰短期借款成本已急升,且可能很快超过中长期债券的成本,造成正常收益率曲线呈现倒挂,因预期希腊问题延烧的投资人开始反映爱尔兰除了之前的675亿欧元援助计画外,还需要国际援助的可能性.

"在当前低利率环境下,偏空的(收益率)曲线趋平,显示信贷压力升高...市场开始反映违约的风险,"瑞银利率策略师Gianluca Ziglio表示.

分析师表示,爱尔兰债券可能仍承压,因该国即将在5月31日就新财政协定举行公投,而爱尔兰重回国际债券市场的计画几乎破灭.

爱尔兰坚守严格的财政举措,为它赢得了赞许,但借款成本升高显示,总的来说,希腊可能退出欧元区的混乱局面的不确定代价,多容易冲击较疲弱欧元区经济体.

在债券市场,中长期债券的收益率通常比较高,因为贷款的时间愈久,风险也愈大.但当投资人担心他们的钱可能拿不回来,短期借款利率便会加速上扬,收益率曲线趋平,甚至呈现倒挂.

爱尔兰借款成本自5月中以来便升破7%.希腊于5月6日大选后没有决定性的结果,引发希腊可能退出欧元区的担忧,此后两年期收益率已上涨1.5个百分点,几乎是10年期收益率IE10YT=TWEB的两倍..

分析师预期爱尔兰债券会承压,直到希腊6月17日举行第二次选举为止.

"在这些情况下,爱尔兰将发现其难以重回债市融资,"Ziglio表示."尽管它的问题不同于希腊,但市场开始反应它们可能需要延长(纾困)计画."

爱尔兰已计划今年测试投资人对短期债券的胃纳,之后在2013年675亿欧元纾困贷款用完时再来发债.

爱尔兰在5月31日对新欧盟财政协定举行的公投,可能会升高紧张情势,并使收益率加速上扬.

分析师表示,尽管爱尔兰不太可能需要像希腊今年稍早获得那样大规模的第二次纾困计划,但鉴于欧债危机恶化对爱尔兰经济复苏所带来的风险,纾困计画有必要予以延长.(完)