〔台湾央行〕共发行1,135.3亿台币存单,发行余额减少63.2亿

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月25日电---台湾央行周五公布,今日共发行1,135.3亿台币存单,相较存单到期金额1,198.5亿,存单发行余额减少63.2亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 1,012.3
91天期 0.93 101.0
182天期 1.05 22.0
央行上日共发行1,961亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,773.7亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为434亿台币;累计超额准备为1,057亿台币,加计前期1%的超额准备为1,829亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。