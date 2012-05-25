〔台湾汇市〕台币/美元续收创四个月低位,出口商抛盘抵销外资汇出

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北5月25日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收跌0.5分,续创近四个月来低位.因德国制造业数据疲弱以及希腊恐退出欧元区,避险资金持续推高美元,但适逢月底出口商抛盘相当踊跃,抵销台币部分贬值压力.
汇银人士指出,今日不仅外资汇出力道猛烈,许多进口商也加入买汇行列,而出口商顺势大举出脱美元部位,一来一往间,令台北及元太外汇经纪公司全日爆出14.19亿美元的交易大量.临收盘前,央行例行进场调节,促台币由升转贬.
他们表示,在6月中希腊重新举行大选前,厌恶风险情绪将会延续下去,且美国尚未有推出更多经济刺激政策计划,美元应不至大幅走弱,短期市场仍倾向做多美元.不过,若要完全消化出口商卖压,并促台币有效突破近期技术区间,可能还需一段时间.
"这几天非美货币相继破底,但台币刚好有月底出口商压力挡住,目前反应比较迟钝,"一位公股银行交易人士称.
交易商表示,因电价分三阶段缓涨,以及疲弱景气抑制原物料需求,国际油价持续滑落,主计处今日下修全年消费者物价指数(CPI)预估,显示台湾通货膨胀压力逐渐缓和,未来央行可能随国际汇价波动并放手让台币贬值,以刺激出口及增进经济成长.
台湾主计处周五公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.主计处并预估2012年全年GDP成长率为3.03%,为第六度下修;今年消费者物价指数(CPI)年增率预估亦下修为1.84%.[ID:nST0521305]
不过,市场人士也指出,央行对目前汇价水准显得相当满意,盘中并无积极干预动作,未来台币走势仍视市场供需决定,下周交投先看29.50-29.70元间;但若欧元区情势持续恶化,台币一举跌破29.7元,向30元靠拢的速度料会加快.
台币/美元今日收报29.650元,为2月1日收报29.695以来最低.较前一周贬值0.07%;累计今年以来台币约升值2.16%,涨幅冠居亚洲并遥遥领先韩元兑美元的大贬2.85%.
根据路透最新调查显示,过去两周里亚洲外汇市场人士转为看空台币,并为去年11月末以来最悲观;因担心希腊可能退出欧元区,对脆弱的全球经济产生进一步冲击,投资人看空新兴亚洲货币并逃离风险资产,转向相对安全的美元.[ID:nSB1568788]
台湾股市.TWII收盘下跌0.75%,至7,071.63点;外资及陆资在台股卖超39.28亿台币,为连续第六日卖超,累计金额为321.07亿.[ID:nST0521253]
另外,韩元兑美元KRW=周五回吐早盘录得的少量涨幅,跌至逾七个月低位,因市场人士回补美元空仓,且韩国进口商购买美元用于支付.[KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.650 29.645 29.500-29.650 29.650 9.97 7.53
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.610 29.594 29.580-29.637 29.580 4.22 3.45
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.005/0.015
美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.170/-0.150
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保