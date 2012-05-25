〔台湾汇市〕台币/美元续收创四个月低位,出口商抛盘抵销外资汇出

路透台北5月25日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收跌0.5分,续创近四个月来低位.因德国制造业数据疲弱以及希腊恐退出欧元区,避险资金持续推高美元,但适逢月底出口商抛盘相当踊跃,抵销台币部分贬值压力.

汇银人士指出,今日不仅外资汇出力道猛烈,许多进口商也加入买汇行列,而出口商顺势大举出脱美元部位,一来一往间,令台北及元太外汇经纪公司全日爆出14.19亿美元的交易大量.临收盘前,央行例行进场调节,促台币由升转贬.

他们表示,在6月中希腊重新举行大选前,厌恶风险情绪将会延续下去,且美国尚未有推出更多经济刺激政策计划,美元应不至大幅走弱,短期市场仍倾向做多美元.不过,若要完全消化出口商卖压,并促台币有效突破近期技术区间,可能还需一段时间.

"这几天非美货币相继破底,但台币刚好有月底出口商压力挡住,目前反应比较迟钝,"一位公股银行交易人士称.

交易商表示,因电价分三阶段缓涨,以及疲弱景气抑制原物料需求,国际油价持续滑落,主计处今日下修全年消费者物价指数(CPI)预估,显示台湾通货膨胀压力逐渐缓和,未来央行可能随国际汇价波动并放手让台币贬值,以刺激出口及增进经济成长.

台湾主计处周五公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.主计处并预估2012年全年GDP成长率为3.03%,为第六度下修;今年消费者物价指数(CPI)年增率预估亦下修为1.84%.[ID:nST0521305]

不过,市场人士也指出,央行对目前汇价水准显得相当满意,盘中并无积极干预动作,未来台币走势仍视市场供需决定,下周交投先看29.50-29.70元间;但若欧元区情势持续恶化,台币一举跌破29.7元,向30元靠拢的速度料会加快.

台币/美元今日收报29.650元,为2月1日收报29.695以来最低.较前一周贬值0.07%;累计今年以来台币约升值2.16%,涨幅冠居亚洲并遥遥领先韩元兑美元的大贬2.85%.

根据路透最新调查显示,过去两周里亚洲外汇市场人士转为看空台币,并为去年11月末以来最悲观;因担心希腊可能退出欧元区,对脆弱的全球经济产生进一步冲击,投资人看空新兴亚洲货币并逃离风险资产,转向相对安全的美元.[ID:nSB1568788]

台湾股市.TWII收盘下跌0.75%,至7,071.63点;外资及陆资在台股卖超39.28亿台币,为连续第六日卖超,累计金额为321.07亿.[ID:nST0521253]

另外,韩元兑美元KRW=周五回吐早盘录得的少量涨幅,跌至逾七个月低位,因市场人士回补美元空仓,且韩国进口商购买美元用于支付.[KRW/CN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.650 29.645 29.500-29.650 29.650 9.97 7.53

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.610 29.594 29.580-29.637 29.580 4.22 3.45

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.015/0.025 0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.150/-0.125 -0.170/-0.150

---------------------------------------------------------------------------- (完)