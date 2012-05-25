《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增26.8亿台币

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北5月25日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增26.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,773.7亿台币.上周存单发行量净减1,566.9亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
5月21日(一) 3,192.00 3,094.00 -98.00
5月22日(二) 85.00 822.00 737.00
5月23日(三) 2,872.00 2,549.50 -322.50
5月24日(四) 2,187.50 1,961.00 -226.50
5月25日(五) 1,198.50 1,135.30 -63.20
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总 计 9,535.00 9,561.80 26.80
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
5月21日(一) 269.00 67.00
5月22日(二) 113.00 26.00
5月23日(三) 148.00 37.00
5月24日(四) 145.00 30.00
5月25日(五) 101.00 22.00
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总 计 776.00 182.00 (完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保