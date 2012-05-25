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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 16:54 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增26.8亿台币

路透台北5月25日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增26.8亿台币,央行存单未到期余额为6兆7,773.7亿台币.上周存单发行量净减1,566.9亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

5月21日(一) 3,192.00 3,094.00 -98.00

5月22日(二) 85.00 822.00 737.00

5月23日(三) 2,872.00 2,549.50 -322.50

5月24日(四) 2,187.50 1,961.00 -226.50

5月25日(五) 1,198.50 1,135.30 -63.20

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总 计 9,535.00 9,561.80 26.80

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

5月21日(一) 269.00 67.00

5月22日(二) 113.00 26.00

5月23日(三) 148.00 37.00

5月24日(四) 145.00 30.00

5月25日(五) 101.00 22.00

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总 计 776.00 182.00 (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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