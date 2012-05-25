〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元反弹,因交易商了结获利

* 瑞郎兑美元上涨,兑欧元持平

* 瑞郎兑美元在反弹前一度触及15个月低点

路透苏黎世5月25日电---瑞郎兑美元周五自15个月低点反弹,因部分交易商从美元大涨走势中了结获利;美元此前一度突破0.96瑞郎关卡,为2011年2月以来首见.

近几个交易日以来,欧元不断走低,瑞郎也持续受到其兑欧元汇价限制的拖累;希腊可能退出欧元区及西班牙银行业危机恶化冲击欧元大跌.