〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元反弹,因交易商了结获利

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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* 瑞郎兑美元上涨,兑欧元持平
* 瑞郎兑美元在反弹前一度触及15个月低点
路透苏黎世5月25日电---瑞郎兑美元周五自15个月低点反弹,因部分交易商从美元大涨走势中了结获利;美元此前一度突破0.96瑞郎关卡,为2011年2月以来首见.
近几个交易日以来,欧元不断走低,瑞郎也持续受到其兑欧元汇价限制的拖累;希腊可能退出欧元区及西班牙银行业危机恶化冲击欧元大跌.
周四公布的疲弱欧元区数据令欧元承压,同时也让瑞郎受限.尽管欧元兑美元在欧洲盘初回升,但距离上日触及的22个月低点仅咫尺之遥.
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。