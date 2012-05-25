〔欧洲政经〕各国政府必须恢复各界对其债务可持续性的信心--ECB执委

路透米兰5月25日电---欧洲央行执委普雷特周五表示,各国政府必须恢复各界对其维持公共债务能力的信心,他并称观察意大利、西班牙及比利时的债务成本显示,这并不难做到.

他在米兰举行的一场会议上表示,这些国家的利息负担是"相对可接受的".

普雷特指出,货币政策在欧元区债务危机中扮演了一个重要角色,其作为包括提供流动资金以及限制银行业者过度解除杠杆.然而货币政策应避免延后必要的改革.

"这构想是让不可避免的解除杠杆进程平缓."他说道,他并称这么做是有必要的,是为了抵销"低价出售资产的负面外部效应".(完)