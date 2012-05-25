〔欧洲政经〕各国政府必须恢复各界对其债务可持续性的信心--ECB执委

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透米兰5月25日电---欧洲央行执委普雷特周五表示,各国政府必须恢复各界对其维持公共债务能力的信心,他并称观察意大利、西班牙及比利时的债务成本显示,这并不难做到.
他在米兰举行的一场会议上表示,这些国家的利息负担是"相对可接受的".
普雷特指出,货币政策在欧元区债务危机中扮演了一个重要角色,其作为包括提供流动资金以及限制银行业者过度解除杠杆.然而货币政策应避免延后必要的改革.
"这构想是让不可避免的解除杠杆进程平缓."他说道,他并称这么做是有必要的,是为了抵销"低价出售资产的负面外部效应".(完)
--编译 张明钧;审校 王丽鑫
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。
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