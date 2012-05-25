〔台湾债市〕101/1殖利率收高,随美债殖利率弹升

路透台北5月25日电---台湾五年期101/1殖利率周五收高,并未因股市持续下挫走低.主要因美债殖利率出现反弹,然在周末前夕,台债交投明显清淡.

市场人士指出,由于美债殖利率已处相对低档,且周四殖利率略为出现反弹,使得台债追价变得谨慎,预料下周五年期101/1殖利率将在0.95-0.98%狭幅盘整.

"近几天台股跟台债脱钩."一主力证券及票券交易员皆说.

证券交易员分析称,台股一直受证所税题材影响,之前外资出走,现在大户不愿进场,看来都是官方的护盘动作.

票券交易主管提及,美国等国际股市近期皆试着止稳,只有台股表现弱势,但最近台股对台债已没有直接影响,毕竟台债殖利率来到相对低点,五年期101/1殖利率在0.95-0.96%就见到压力,且有获利了结卖压.

证券交易员也补充说,近期台债多空方向还没出来,观望气氛浓厚,加以周末前夕以致今天交投更为清淡.

台股大盘指数.TWII周五持续下跌0.75%,收盘报7,071.63点.证券交易员称,目前市场关注台股7,000点关卡能不能守住.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +0.40 0.9648 0.9620-0.9656 128.5

10 101/乙二A01202=TWO +0.70 1.2690 1.2630-1.2690 9.0

美国公债价格周四下跌,稍早进行的七年期公债标售得到良好需求,且交易商为长周末假期前周五交易时间缩短作准备.[US/NCN]

交易员表示,美债殖利率略为回升,对台债殖利率也有拉升作用,在消息面没有明确新意提出,料台债仍将狭幅区间整理.

交易商认为,10年期指标公债新券将于6月初公开发行前交易(when-issued),短线上旧券交投会清淡些,毕竟在外流通筹码已不多,预估短线殖利率区间为1.21-1.25%.

她指出,乙类券因为流通性较不好,因此在10年期指标公债新券出炉后,将会转为冷门券.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 0.9648

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)