《即时观点3》台湾连六度下修今年经济成长率预估,复苏动能受挑战

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北5月25日电---台湾主计处周五公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.主计处并预估2012年全年GDP成长率为3.03%,为第六度下修.
此外,今年消费者物价指数(CPI)年增率也下修为1.84%.先前4月底时的GDP和CPI年增率预估分别为3.38%和1.94%.
至于今年的出口年增率估为2.69%,进口年增率估为3.18%,先前各估为4.3%和3.64%.
主计处新闻稿指出,对欧债的预期造成金融市场动荡,令实体经济复苏动能受到挑战.
以下为主计处公布的相关数据:
* 2012年第一季经济成长率0.39%(先前概估值为0.36%)
* 2012年第一季经济成长率经季调对上季成长0.7%(SAQR)
以下为预估值:
* 2012年经济成长率3.03%(原估增3.38%)
* 2012年消费者物价指数年增率1.84%(原估增1.94%)
* 2012年出口金额年增率2.69%(原估增4.30%)
* 2012年进口金额年增率3.18%(原估增3.64%)
**分析师评论**
--Moody's Analytics经济分析师 KATRINA ELL:
电子消费产品表现最为疲弱,拖累整个制造业部门、出口,进而影响到民间消费.疲弱的成长将持续至第二季,因全球科技产品需求软弱无力.
贸易数据显示出口地区最疲弱的是欧洲,因欧债危机拖累需求.出口至美国也仍软弱无力但维持一定水准.
对台湾来说并不全然是坏消息.我们预期全球对科技产品的需求将在下半年复苏,美国的经济复苏也正加快速度,美国正是台湾主力电子产品的最重要出口市场.
--富邦金融市场事业群协理游敏君:
这数据是预料中事,因为美国-韩国的FTA(自由贸易协议)已生效,中日韩也在谈FTA,几乎很多国家都签双边FTA,这对台湾是一个很大影响.美韩FTA就会让台湾一年GDP减少0.04个百分点.再上来国际需求,欧洲问题及中国经济又放缓,三大经济体中大概只剩下靠美国,所以本来就预期会比较弱.
至于何时转好,台湾是出口国家,所以还是跟随国际脚步,欧债问题预计至少到第三季,金融市场第四季可能回温,但经济基本面就不一定,可能再晚一点.预期央行会暂时按兵不动,升息时间点要看美国;而降息的话,可能要有很大的全球风暴,那个降息会是全球性的,不只是台湾.
--大众银行分析师 陈森林:
全年GDP比预期下修很多,已经在进行3%保卫战了.其实我们在4月外销订单数据出来时,就已下调全年GDP预估值至2.7%.此外,原本官方预期第二季订单零成长,但看来会变负成长,连带让消费与出口向下调,所以全年GDP还有可能会七度下调.
至于CPI虽下调至1.84%,但仍比我们预估的1.73%要高.由于今年有油电价格调升的影响,还不至于发生通货紧缩的状况.但若明年消费还是疲弱不振且令薪资下调,则在物价比较基期垫高影响下,将会出现通缩.
**市场反应**
--台湾股市加权股价指数.TWII收跌0.75%,报7,071.63点.
--台币兑美元TWD=TP收贬0.5分至29.650.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]
--参看台湾经济数据相关新闻,请点选[TW-ECI|MCE-CMN]
**相关背景**
--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连三度维持利率不变.
--台湾在全球科技业供应链居关键地位,为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品.台湾的两大出口市场为中国和美国.(完)
--记者 台北记者组; 审校 杨淑祯/张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保