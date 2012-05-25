〔背景资料〕台湾官方连六度下修2012年经济成长率预估至3.03%

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透5月25日电--台湾主计总处周五公布2012年最新的经济成长率、通膨率预估各为3.03%及1.84%.
自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方六度下修今年的经济成长预估.
浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1
台湾主计总处的经济成长率新闻稿和预估值请双点击(here)
2012年GDP预估(%) CPI预估(%)
2012/05/25 3.03 1.84
2012/04/30 3.38 1.94
-中经院(4.17) 3.55 1.93
-台经院(4.24) 3.48 1.98
2012/02/22 3.85 1.46
2012/01/31 3.91 1.29
2011/11/24 4.19 1.14
2011/10/31 4.38 1.12
2011/08/18 4.58 1.21 (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保