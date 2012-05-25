《综述》台湾政府连六度下修经济成长至3%保卫战,央行料按兵不动

* 官方连六度下修经济成长率至3.03%

* 出口不振是主因

* 景气低迷料令央行第二季按兵不动

记者 高洁如

路透台北5月25日电---由于出口表现未如预期,台湾官方连续六度下修2012年经济成长率.面对景气低迷下的成长"3%"保卫战,分析师更加确信央行第二季的利率决策将按兵不动.

台湾主计总处周五将今年经济成长率预估由上月末的3.38%调低至3.03%;估计出口年增率至仅2.69%(原估增4.30%),进口年增率则由3.64%微幅下修至3.18%.另外民间消费也因股市疲弱而影响消费意愿,下修至2.03%.[ID:nST0521301]

富邦金融市场事业群协理游敏君说,"台湾是出口国家,所以还是跟随国际脚步(复苏).预期央行会暂时按兵不动,升息时间点要看美国."

台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议,目前重贴现率在1.875%,已是连续三季度的维持不变.

至于原本令市场忧虑的油、电价格双涨,也因为先前政府决定电价分三阶段缓涨而舒缓了今年物价上升的压力.主计处因而将全年CPI年增率预估由原先的1.94%调降为1.84%.

台湾央行日前再度重申,有信心今年通膨率可望在2%以下.[ID:nST0520155]今日出炉低迷的经济成长率,令金融市场再度确立央行第二季度将维持利率不变的立场.

**出口动能受损**

主计处在新闻稿中表示,今年全球的贸易量成长力道较去年减弱,加以中国供应链日益在地化且往内陆移动,降低贸易带动效果,且高科技厂商面临来自国际大厂更大的竞争压力,压缩台湾的出口空间.

综合统计处处长蔡鸿坤说,台湾经济成长率相当依赖出口,商品加服务输出占GDP的比重达到七成,绝大部分依赖国际景气.

Moody's Analytics经济分析师KATRINA ELL说,"由于电子消费产品表现疲弱,拖累整个制造业部门、出口,进而影响到民间消费.疲弱的成长将持续至第二季,因全球科技产品需求软弱无力."

蔡鸿坤进一步指出,虽然本次预测全年经济成长率仍在3%以上,但其中仍然有不少预测风险.根据环球透视机构(Global Insight)评估,未来希腊退出欧元区的风险由40%升高至49%,且中国经济走缓的程度是否是硬着陆也是风险,另外中东的情势变化也值得关注.

尽管出口表现不佳,但他也说,目前看来半导体的发展还是相当好,例如台积电(2330.TW)及联电(2303.TW)纷纷扩大资本支出,这令民间投资由负转正,是正面的影响.

尽管今年全球半导体产业预估仅微幅成长2-3%,但行动装置热销带动对高阶晶片的需求,联电与晶圆代工龙头台积电竞向扩产.[ID:nST0520397]

**官方数据恐仍有下修空间**

然而,尽管政府已六度下修景气预估,但市场仍认为官方预测还是偏向乐观,仍有下修空间.

大众银行分析师陈森林表示,"我们在4月外销订单数据出来时,就已下调全年GDP预估值至2.7%.此外,原本官方预期第二季订单零成长,但看来会变负成长,连带让消费与出口向下调,所以全年GDP还有可能会七度下调."

主计处官员表示,在油电价格调涨的部分,由于电价已分三阶段缓涨,因此估计油电价格上涨对今年CPI的贡献度由原先的估增0.46百分点降为只增0.16百分点;而对经济成长率的负面贡献则由原先估计的减少0.34个百分点,降为减少0.24个百分点.

金融机构对台湾经济成长率预估请见TWGDP1

金融机构对台湾央行利率预估请见TWINT1