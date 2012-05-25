〔台湾数据〕全年GDP成长率六度下修至3.03%,出口熄火令前景悲观(更新版)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(新增官方与分析师说法)
* 六度下修今年GDP预估成长率至3.03%
* 第二季外销订单料负成长,GDP还有下修机会
* 今年CPI年增率下修为1.84%
路透台北5月25日电---出口表现疲弱,令台湾主计处周五第六度下修今年国内生产总值(GDP)预估成长率至3.03%.在欧债风暴恐将肆虐至第三季等因素影响下,不排除仍有继续下修GDP预估值的可能.
针对GDP预估失灵,主计总处综合统计处长蔡鸿坤表示,问题主要还是在出口,4月出口值衰退幅度扩大,与预期出现了落差.此外,民间消费也比4月预测下修,因最近金融市场股市不好,影响消费意愿.
"但最重要是出口的衰退."他说.
主计总处也在新闻稿中分析,今年全球贸易量成长力道将续较去年减弱,加上中国大陆产业供应链日益在地化与渐往内陆移动,降低对台湾贸易的带动效果,以及国内高科技厂商面临来自国际大厂更大的竞争压力,均将压缩台湾出口成长空间.
对于GDP六度下修,大众银行分析师陈森林悲观地预期,他们已将今年GDP成长率下调至2.7%.第二季外销订单料将由零成长转为负成长,连带让消费与出口向下调,所以全年GDP还有可能会七度下调.
主计总处稍早公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.
今年消费者物价指数(CPI)年增率下修为1.84%.先前4月底时的GDP和CPI年增率预估分别为3.38%和1.94%.
至于今年的出口年增率则估为2.69%,进口年增率估为3.18%,先前各估为4.3%和3.64%.(完)
参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)
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--记者 高洁如/董永年; 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保