〔台湾数据〕全年GDP成长率六度下修至3.03%,出口熄火令前景悲观(更新版)

(新增官方与分析师说法)

* 六度下修今年GDP预估成长率至3.03%

* 第二季外销订单料负成长,GDP还有下修机会

* 今年CPI年增率下修为1.84%

路透台北5月25日电---出口表现疲弱,令台湾主计处周五第六度下修今年国内生产总值(GDP)预估成长率至3.03%.在欧债风暴恐将肆虐至第三季等因素影响下,不排除仍有继续下修GDP预估值的可能.

针对GDP预估失灵,主计总处综合统计处长蔡鸿坤表示,问题主要还是在出口,4月出口值衰退幅度扩大,与预期出现了落差.此外,民间消费也比4月预测下修,因最近金融市场股市不好,影响消费意愿.

"但最重要是出口的衰退."他说.

主计总处也在新闻稿中分析,今年全球贸易量成长力道将续较去年减弱,加上中国大陆产业供应链日益在地化与渐往内陆移动,降低对台湾贸易的带动效果,以及国内高科技厂商面临来自国际大厂更大的竞争压力,均将压缩台湾出口成长空间.

对于GDP六度下修,大众银行分析师陈森林悲观地预期,他们已将今年GDP成长率下调至2.7%.第二季外销订单料将由零成长转为负成长,连带让消费与出口向下调,所以全年GDP还有可能会七度下调.

主计总处稍早公布,第一季国内生产总值(GDP)较上年同期成长0.39%,较4月底时初估的成长0.36%略高.

今年消费者物价指数(CPI)年增率下修为1.84%.先前4月底时的GDP和CPI年增率预估分别为3.38%和1.94%.

至于今年的出口年增率则估为2.69%,进口年增率估为3.18%,先前各估为4.3%和3.64%.(完)

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

参看台湾GDP相关新闻,可点选[TW/GDPCN]