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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 17:44 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超2.5亿台币

路透台北5月25日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 8.00 6.50 +1.50

票券业 1.00 0.00 +1.00

证券业 10.00 12.50 -2.50 (完)

--记者 詹静宜; 审校 董永年/张喜良

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