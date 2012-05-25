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亚洲 | 2012年 5月 25日 星期五 17:44 BJT

〔表格〕台湾4月M2年增率放缓至4.72%,因外资呈净汇出

路透台北5月25日电---台湾央行周五公布,4月货币总计数M2年增率为4.72%,因外资呈净汇出所致.

2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2012年

4月 4.72 4.89 3.77

3月 5.05 2.74 3.47

2月 4.92 1.16 2.84

1月 5.22 4.22 3.86

2011年

12月 5.01 5.85 3.51

11月 5.07 6.37 4.22

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35 (完)

欲浏览细节,请点选(www.cbc.gov.tw/mp1.html)

参看台湾货币总计数相关新闻,请点选[TW/MONCN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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