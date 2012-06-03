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亚洲 | 2012年 6月 4日 星期一 06:38 BJT

****主要国家经济指标预测--6月4日****

路透6月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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6月4日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%

6月4日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%

0130 澳洲企业库存 第一季 +1.7% +1.4%

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%

报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%

0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负29.5 负24.5

0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +3.3%

1400 美国工厂订单 4月 +0.2% -1.9%

耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%

1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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5月31日(四)

2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -2.3% -3.0%

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +3.3% --

6月1日(五)

0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 51.03 --

0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 顺差24 --

进口 -1.2% -2.0%

出口 -0.4% -1.0%

0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 +0.1% --

0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 45.4 46.4

0743 意大利Markit制造业PMI 5月 44.8 43.5

0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.7 44.4

0753 德国制造业PMI 5月 45.2 45.0

0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.1 45.0

0800 意大利失业率 4月 10.2% 9.9%

0828 英国CIPS制造业PMI 5月 45.9 49.8

0900 欧元区失业率 4月 11% 11.0%

1230 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,378 1,450

1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 6.9 增加15

制造业就业岗位(万个) 1.2 增加1.5

民间就业岗位(万个) 8.2 增加16

失业率 8.2% 8.1%

平均时薪 -0.1% +0.2%

平均工时 33.7 34.5

1230 美国个人所得 4月 +0.2% +0.3%

个人支出 +0.3% +0.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --

(较上年同期) +1.8% --

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%

(较上年同期) +1.9% --

实质个人支出 +0.3% --

1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.1% +0.4%

(较上季) 第一季 +0.5% --

(较上季环比年率) +1.9% +1.9%

1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 54.7 --

1400 美国建筑支出 4月 +0.3% +0.4%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 54.0 53.9

1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 122.4 --

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(环比年率)4月 +1.5% --

6月3日(日)

2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 3,108.7 --(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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