主要国家经济指标预测--6月4日****

韩国个股：法院宣布韩进海运破产
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透6月4日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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6月4日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 -- -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.5%
6月4日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.3%
0130 澳洲企业库存 第一季 +1.7% +1.4%
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 5月 -- -3.2%
报纸招聘广告(较前月) -- +0.1%
0130 澳洲企业税前获利 第一季 -- +6.4%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 6月 负29.5 负24.5
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +3.3%
1400 美国工厂订单 4月 +0.2% -1.9%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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5月31日(四)
2245 新西兰贸易条件指数(较前季) 第一季 -2.3% -3.0%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 +3.3% --
6月1日(五)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 5月 51.03 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 5月 顺差24 --
进口 -1.2% -2.0%
出口 -0.4% -1.0%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 +0.1% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 45.4 46.4
0743 意大利Markit制造业PMI 5月 44.8 43.5
0748 法国Markit制造业PMI 5月 44.7 44.4
0753 德国制造业PMI 5月 45.2 45.0
0758 欧元区Markit制造业PMI 5月 45.1 45.0
0800 意大利失业率 4月 10.2% 9.9%
0828 英国CIPS制造业PMI 5月 45.9 49.8
0900 欧元区失业率 4月 11% 11.0%
1230 美国国内汽车总销量年率(万辆) 5月 1,378 1,450
1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 6.9 增加15
制造业就业岗位(万个) 1.2 增加1.5
民间就业岗位(万个) 8.2 增加16
失业率 8.2% 8.1%
平均时薪 -0.1% +0.2%
平均工时 33.7 34.5
1230 美国个人所得 4月 +0.2% +0.3%
个人支出 +0.3% +0.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 --
(较上年同期) +1.8% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.9% --
实质个人支出 +0.3% --
1230 加拿大GDP(较上月) 3月 +0.1% +0.4%
(较上季) 第一季 +0.5% --
(较上季环比年率) +1.9% +1.9%
1330 加拿大RBC制造业PMI 5月 54.7 --
1400 美国建筑支出 4月 +0.3% +0.4%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 54.0 53.9
1430 美国ECRI一周领先指标 5月25日当周 122.4 --
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(环比年率)4月 +1.5% --
6月3日(日)
2100 韩国外汇储备(亿美元) 5月 3,108.7 --(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透首尔2月17日 - 韩国法院周五宣布韩进海运(Hanjin Shipping)破产，本月早先已判定该公司清算价值要大过继续经营价值。
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。