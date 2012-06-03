〔台湾货币市场〕6月4日及本提存期资金预期变化一览表、

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透台北6月4日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期1,899.5亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(下提存期)
宽松因素:
--央行存单到期4兆208亿台币:
06/05 76.40亿
06/06 3,483.50亿
06/07 691.00亿
06/08 2,256.50亿
06/09 614.50亿
06/10 1,864.00亿
06/11 1,486.50亿
06/12 164.00亿
06/13 3,038.90亿
06/14 790.00亿
06/15 3,751.50亿
06/16 1,485.90亿
06/17 1,773.50亿
06/18 214.50亿
06/19 46.50亿
06/20 2,852.50亿
06/21 793.00亿
06/22 2,460.50亿
06/23 1,786.00亿
06/24 1,012.30亿
06/25 90.00亿
06/26 50.50亿
06/27 2,619.00亿
06/28 690.00亿
06/29 2,493.00亿
06/30 303.00亿
*07/01 2,888.00亿
07/02 381.00亿
07/03 52.00亿
--国库券到期512.00亿台币:
06/08 财100-10 300.00亿
06/25 财100-12 212.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--6/22: 财101-3期364天期国库券发行,金额为250亿台币,6月21日标售.
--6/27: 101/5R期10年期公债发行,金额为400亿台币,6月22日标售.
--个人综合所得税陆续缴库.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20