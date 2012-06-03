台湾经济指标预测--6月4日至8月20日

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透台北6月4日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------6月4日当周---------------------------------------- 6/5 1600 外汇存底 5月底 -- 3,950.72亿美元 6/5 0830 消费者物价指数(CPI) 5月 -- +1.44%(年变动率) 6/7 1600 商品出口 5月 -- -6.4%(年变动率) 6/7 1600 商品进口 5月 -- +2.1%(年变动率) -------------------------------6月18日当周---------------------------------------- 6/20 1600 外销订单 5月 -- -3.52%(年变动率) 6/21 1700 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875%(完) 6/22 0830 季调失业率 5月 -- 4.19% 6/22 1600 工业生产 5月 -- -2.33%(年变动率) -------------------------------6月25日当周---------------------------------------- 6/25 1610 M2货币总计数 5月 -- +4.72%(年变动率) -------------------------------8月20日当周---------------------------------------- 8/20 1620 经常帐 第二季 -- 顺差109.3亿美元 -- 1600 国内生产总值(GDP) 第二季 -- 统计值0.39%(年增率) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 曾祥进 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20