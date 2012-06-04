〔路透专访〕晶片设计商ARM称,总体经济不确定性比英特尔竞争更令人担心

路透台北6月4日电---英国晶片设计大厂ARMARM.L周一表示,不担心英特尔(INTC.O)的最新智慧型手机用晶片正式进入终端市场,攻入ARM所独占近100%的这块市场,反而是全球总体经济的不确定性令他们更忧心,并正小心控制其支出.

ARM执行副总裁Simon Segars称,可以预期英特尔的Medfield处理器将会在印度及中国等地推出,而且也会拿下一些市场,但不会太多,ARM架构仍将是最受欢迎的手机晶片处理器.

"整体而言我们满意今年的展望,新授权(数量)还是会成长,"Simon Segars在台北国际电脑展(Computex)展前接受路透专访时称.

"但有个警讯在于若经济真的很糟,消费者将因此减少购物,疑虑在此,所以我们正小心地控制我们的成本支出,"他称.这部份可能影响的是ARM的权利金收入.

ARM的强项在于设计低耗电的行动装置晶片,目前全球逾九成的智慧型手机与平板电脑均采用ARM架构处理器,包括苹果(AAPL.O).晶片龙头英特尔则是称霸全球八成的传统个人电脑(PC)处理器晶片.但两大晶片商都正试图攻进对方的领地.



在2009年即预告正开发其第三代行动装置晶片Medfield近三年后,印度行动装置制造商Lava International终于在4月推出第一款采用英特尔Medfield处理器晶片的智慧型手机.

竞技场也延伸至与软体的结合.在行动装置市场落后的微软(MSFT.O)预期今年即将推出最新版作业系统软体Windows 8,且Windows 8将为首款可与ARM架构晶片相容的微软作业系统.然而,英特尔执行长欧德宁亦已透露,今年稍后预期将有约20款采用英特尔处理器及Windows 8作业系统的平板电脑问世.

Simon Segars表示,目前ARM在PC晶片市场尚未结果,但微软正与其三大晶片商客户--英伟达(Nvidia)(NVDA.O),高通(Qualcomm)(QCOM.O),德州仪器(德仪)(Texas Instruments)TXN.N密切合作,距新产品推出的时间不会太远.ARM目标在几年内拿下10-20%的PC晶片市场.

成立于1990年的ARM,营运模式为销售其智慧财产权(IP),向半导体或电子产品制造商收取授权费,包括高通、英伟达、德州仪器及三星(005930.KS)等均为其客户.

根据市调公司Gartner统计,未来五年智慧型手机每年平均将成长1.7亿支,而平板电脑则是平均成长6,100万台,强劲需求将推动对晶片的需求.

不过由于亚太地区的需求放缓,Gartner上月发表2012年第一季全球整体手机终端销售量达4.2亿支,较去年同期微幅下滑2%,为2009年第二季以来首次出现的年增率负成长.不如预期的销售数字,让Gartner不得不保守看待今年之后的销售前景.

ARM执行长Warren East上月表示,欧债危机对公司影响甚微,预期智能手机和平板电脑增长将强劲.(完)

参看ARM相关新闻,请点选[ARM.L-CMN]