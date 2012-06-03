〔标题新闻〕意大利总理蒙堤认为欧元区共同债券将成真;希腊将续留欧元区--报载

韩国金融市场：韩元和韩股均下跌，受三星领导人李在镕被捕拖累

路透首尔2月17日 - 韩元 周五早盘小幅下跌，在三星集团领导人李在镕因牵涉总统朴槿惠贪腐丑闻被逮捕后，市场变得更为紧张。 0211 GMT，韩元兑美元 报1,144.6韩元，较周四收盘价1,141.5下跌0.3%。 Hana Futures的汇市分析师Kim Doo-un说，李在镕被逮捕打击整体市场人气，因部分投资者认为，随着调查的展开，韩国其他大型企业集团可能会受到影响。 “目前对韩元来说，重要的是市场参与者是将李在镕被捕看做其他大型企业危机的开始，抑或仅仅是这场政治丑闻的一部分，”Kim表示。 李在镕被捕后韩国股市也走软，三星集团股价下滑，外资卖超韩股。 韩国综合股价指数 跌0.2%至2,078.59点。 三星电子 一度下挫1.8%，三星物产 挫跌近4%。 三星电子副会长李在镕之妹李富真(Lee Boo-jin)经营下的新罗酒店 开盘后 随即上涨8.2%，创2015