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市场报道 | 2012年 6月 4日 星期一 07:56 BJT

修正:****美国与加拿大经济指标预测--6月4日-6月11日****

(更正:标题应为"6月4日-6月11日",而非"6月1日-6月11日")

路透6月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------6月4日当周--------------------------------

6月4日(一)

1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 5月 -- 557.4

1400 美国工厂订单 4月 +0.2% -1.9%

耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%

扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%

扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%

1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0

6月5日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%

1230 加拿大建筑许可 4月 -1.9% +4.7%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%

1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.5 53.5

企业活动指数 54.7 54.6

6月6日(三)

1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7

再融资指数 -- 4,388.8

1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.7% -0.5%

单位劳工成本 +2.2% +2.0%

6月7日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45

续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324 324.2

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2

(经季节调整) 55.0 52.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加120 增加213.6

6月8日(五)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82

失业率 7.3% 7.3%

全职就业岗位(万个) -- 增加4.39

兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43

就业参与率 -- 66.80%

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5

出口(亿加元) -- 394.9

进口(亿加元) -- 391.4

1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3

1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%

趸售销售 +0.3% +0.5%

1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4

----------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月11日(一)

暂无重要经济数据.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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