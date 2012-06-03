修正:****美国与加拿大经济指标预测--6月4日-6月11日****

《香港已公布新股发行上市日程表》--2月17日
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
(更正:标题应为"6月4日-6月11日",而非"6月1日-6月11日")
路透6月4日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周--------------------------------
6月4日(一)
1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 5月 -- 557.4
1400 美国工厂订单 4月 +0.2% -1.9%
耐久财(耐用品)订单 4月修正值 -- +0.2%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.6%
扣除国防的耐久财订单 -- +1.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -1.9%
1400 美国就业趋势指数 5月 -- 108.0
6月5日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月2日当周 -- -0.5%
1230 加拿大建筑许可 4月 -1.9% +4.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月2日当周 -- +3.2%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 5月 53.5 53.5
企业活动指数 54.7 54.6
6月6日(三)
1100 美国抵押贷款指数 6月1日当周 -- 794.7
再融资指数 -- 4,388.8
1230 美国非农生产率环比年率 第一季修正值 -0.7% -0.5%
单位劳工成本 +2.2% +2.0%
6月7日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月2日当周 37.7 38.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.45
续请失业金人数(万人) 5月26日当周 324 324.2
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.2
(经季节调整) 55.0 52.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增加120 增加213.6
6月8日(五)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 5月 21.20 24.49
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加1 增加5.82
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 增加4.39
兼职就业岗位(万个) -- 增加1.43
就业参与率 -- 66.80%
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 顺差1.5 顺差3.5
出口(亿加元) -- 394.9
进口(亿加元) -- 391.4
1230 加拿大劳动生产率(较前季) 第一季 +0.3% +0.7%
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差495 逆差518.3
1400 美国趸售(批发)库存 4月 +0.4% +0.3%
趸售销售 +0.3% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 6月1日当周 -- 122.4
----------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
暂无重要经济数据.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透香港2月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所 上市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 2/16-21 中国宇华教育 7.5 14.85-19.05 1.98-2.54 2/28 中信证券 1/26-2/8 安保工程 5 5.5* 1.1* 2/20 丰盛融资 2017年已上市新股：
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20