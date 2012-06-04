《热点透视》剪不断理还乱的欧元危机难以轻易脱困

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 龚芳

路透伦敦6月1日电---这不仅是一场欧元危机.而是四个危机.或许每个危机都可自行受控.但这些危机若合并爆发,看来将引发更大的危害.

最不严重的是经济面的问题.诚然,拥有均衡贸易及强健机构的富裕地区国内生产总值(GDP)正缓步成长,这几乎谈不上是一场危机.无论如何,改革正在进行当中--西班牙大刀阔斧进行改革,而意大利则进行较小规模的改革.而且或许可以相当轻松地进行更多改革.

国家政府疲弱则造成更严重的问题.债权国及债务国的领袖都发觉很难说服选民欧洲的统一值得承受一些痛楚.他们甚至发现难以说服选民欧洲的分裂会导致更大的痛苦.然而,政治面的弱势不应被夸大.多数选民持续投给支持欧元区的政党.在危机的各个阶段,每个政府最终都作出承诺以维持欧元完整性.

第三个危机是欧洲缺乏团结.欧洲央行及欧盟当局都不够强势到足以为紧急措施、分担责任、银行及财政整合订定明确的议程.换言之,尽管这些机构并不够力,但其正恰如其分地运作.它们已经作了正确的事,虽然是最低限度的必要事项,且是在最后关头达成.

最严重的危机是投资者的心态.投资人似乎因欧元前景的疑惧所苦.他们受惊吓后的反应--要求更高的收益率及自弱国撤资,只是导致情势更加惊恐.但到目前为止,各个国家及区域当局均适当因应,对赤字及改革作出承诺,且答应在必要时进行区域性融资及央行提供融通.

更强劲的经济体、政治新法规、加强团结及投资人信心,都无法在几周内作到.但恐慌的投资人若无法在几个月内稳定下来,则欧元区可能会崩溃.为防止这点,当局需团结一致大举挹注平抚市场.提供无限量资金的时机可能即将到来.无限量流动性的想法安抚了美英两国的投资人.这对欧元区也会同样管用.(完)