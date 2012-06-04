〔路透基点〕离岸人民币联贷市场试探摸索利率基准--RLPC

路透香港6月4日电---香港联贷市场近期在离岸人民币贷款的一些尝试作法,可能激励更多交易入市.

中国自动化集团在2010年12月的5,000万美元3.5年定期贷款中,包括一笔人民币贷款额度,是香港市场第一次试探点心贷款的可能性,至今已经一年多的时间.

之后的一年期间,香港市场陆续有数笔贷款都包括人民币贷款额度,例如亚洲联合财务2011年11月的4.80亿港元俱乐部贷款、华润置地今年1月的13亿港元贷款、及衣念时装中国控股3月的3.33亿港元贷款.

但直到上个月才出现香港市场第一宗纯人民币贷款案,统一企业中国(0220.HK)筹办一笔6亿人民币(9,420万美元)的三年期循环贷款,由汇丰控股及大华银行牵头.

短短一周之后,市场得到另一个惊喜.中国重汽(香港)(3808.HK)筹办一项18亿元人民币两年期贷款--成为目前为止最大一笔点心贷款.

消息人士称,如果不是因为许多借款方选择双边贷款,原本应该还会有更多点心贷款.

中国银行企业金融负责人Pedro Cheung称,"许多借款方都有离岸人民币融资需求,但是当还款来源无法自然对冲借款货币风险时,他们担心离岸人民币的波动情况."

一名资深贷款人士称,基于人民币的银行间市场并不热络,借款方的担心是合理的.

但不必失望,消息人士表示,非常多企业在市场探询这类贷款,有筹办联贷案的潜力.消息人士称,市场只是需要找出最合适使用的加码利率.

中国银行的Pedro Cheung解释称:"目前,多数借款方认为固定利率或中国人民银行利率比较有独立性,是他们可以比较放心且容易连结的利率.而离岸人民币香港同业拆息利率(CNH Hibor),有些借款方可能觉得能见度不够,例如这些利率是如何决定出来的.此外,也没有实质银行间拆借活动,让市场相信这些CNH Hibor利率.这就是某些借款方的看法."

"对银行而言,若贷款金额不是很大,如果想要人民币资产,他们蛮能接受开出的利率,"Cheung称."但这不代表这些利率可以作为离岸人民币贷款的基准,这只是意味着,在没有其他代表性利率可用之时,这些利率在目前情况得到认可."

中国重汽目前提供两个利率选择,一是人民银行六个月期利率(目前6.1%)的0.775倍,或固定利率4.3%,统一企业中国的利率为较中国银行与汇丰银行的一个月、两个月、三个月或六个月CNH Hibor的平均值加码150个基点.

消息人士指出,市场对这两个案子的兴趣浓厚."市场还在研究这类贷款绝对收益率或成本的合理根据,"一消息人士称.

路透基点调查约50位市场人士的结果显示,过半数受访者较偏好CNH Hibor利率.约20%倾向固定利率,另外约20%表示固定利率及浮动利率都会考虑.

一些受访者认为,基于中国银行(香港)是中国人民银行官方指定的香港人民币业务结算行,中银香港的CNH Hibor利率比较可以接受.

一些人士并称,银行之间CNH Hibor公告利率差距逐渐缩小,是有望出现更加统一利率的有利迹象.

香港金管局旗下财资市场公会公布八家银行的CNH Hibor报价,在5月31日当天,一个月期报价都在2.1-2.2%.而在2011年12月时,报价差距曾超过1个百分点,当时中银香港三个月期CNH Hibor利率为2.2%,汇控为1.3%.

另一家香港中资银行的高层贷款主管称,"愈多银行愈好.我们现在有八间银行公布人民币利率,可能很多就会见到采用人民币版本的Hibor或Libor."(完)