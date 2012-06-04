《欧洲央行焦点》欧洲危机肆虐,欧洲央行会议或以不变应万变

* 经济分析师对欧洲央行会维持利率不变抑或降息,看法分歧

* 鉴于危机加剧,央行可能调降成长预估

* 央行总裁德拉吉促欧元区领导人阐明欧元区愿景

* 央行将延展对银行业提供无限量贷款

路透法兰克福6月1日电---欧洲央行周三召开会议时料维持冷静,维持利率于1.0%不变.欧洲央行目前敦促政治领导人提出化解欧债危机并避免欧元区瓦解的办法.

由于近几周来数据极糟,经济分析师认为,无论本次会议降息与否,正反两面势力将是多年来最相当的一次.

路透调查的73名分析师中,62人预期欧洲央行将维持利率于1%的纪录低点.

"每回欧洲央行插手,就使政治领导人的压力减轻一些,政治领袖最后什么事也不做.这回他们不会再那么做了."法国兴业银行分析师James Nixon称.

近来形势恶化,可能使欧洲央行专家下修经济预测;在此同时,多数分析师认为,央行不可避免地还将延长对银行提供的紧急支持.

欧洲央行总裁德拉吉本周明确将球抛到各国政府手上,称该央行无法填补目前损伤欧元的政策真空,呼吁领导人促进财政和政治合作.[ID:nST0523409]

Nixon认为,欧洲央行对其在危机初期所采行动导致的不良副作用已经忍无可忍.若未来两周危机没有减退,那么维持利率不变将使央行有更多空间做出反应.

"欧洲央行希望做好准备,以防希腊选举结果有什么万一."Nixon称.

**成长预期脱离现实**

年初欧洲央行两度提供三年期贷款,挹注欧元区银行体系逾1兆(万亿)欧元,该操作带给市场的缓解效应正迅速减退,陷入困难国家的举债成本再度飙升.

欧元区4月失业率创11%的纪录高位,企业信心重挫,制造业调查触及三年低点,更加深了今年第二季欧元区经济将再度陷入衰退的想法.

"降息的理由势不可挡."法国巴黎银行首席欧元区市场分析师Ken Wattret表示."欧洲央行原本对经济慢慢恢复成长的预期,看似愈来愈脱离现实."

但由于欧洲央行已挹注市场大量资金,其主要再融资利率已处于1%,而隔夜存款利率仅为0.25%,因此有些人质疑再降息会有多少效果.

问题是,欧洲央行是否会立即采取降息行动."我认为他们应该行动."Wattret预期欧洲央行周三降息25个基点."但我也想知道,欧洲央行是否会推迟行动以换取时间."

路透调查的分析师多预期,欧洲央行专家对今年和明年的成长预估会较3月的报告下修.

通胀预测则料大致维持3月的预估不变.

**争取时间**

西班牙将更希望欧洲央行重启购债计画,以争取一些时间.但德拉吉可能坚不退让,以维持压力.

西班牙需想方设法以获得重组银行业的必要资金;该国等待的时间愈久,其再融资成本就升得愈高,到时该国更可能得寻求国际援助.

尽管插手债市似乎是个禁区,部分分析师预期欧洲央行有些微机会进行另一轮长期再融资操作,以缓解银行的融资压力.

Intesa Sanpaolo的分析师Anna Grimaldi指出,也不排除推出期限比三年更长,如四或五年期贷款的操作.

"延长贷款期限或将在更长时间内缓解对二线国家银行流动性的疑虑,这将为银行争取一些额外的时间."Grimaldi说.

距欧洲央行当前承诺提供银行无限资金的期限只剩几周,欧洲央行料将决定该安排将延长多久,以避免出现新的融资疑虑.(完)