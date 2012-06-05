《即时观点3》台湾5月CPI高于预期,惟全年可望控制在2%以内

路透台北6月5日电---台湾主计处周二公布,5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.74%,创四个月来新高,并高于路透调查的成长1.46%.主要因蔬果价格上涨,但成衣与油料下跌抵销部分涨幅.

5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.64%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

5月 4月

CPI(较上年同期) +1.74 +1.44

路透调查(较上年同期) +1.46 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.04 +0.38

核心CPI(较上年同期) +0.89 +0.92

WPI(较上年同期) -0.64 -0.58r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.

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**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏:

5月CPI高于我们预估的1.39%,包括旅游与家教等服务类价格的涨幅与涨价时程都出乎我们的预料.但因属于一年一次性调涨,因此不会对6月与7月的CPI造成影响.

既然价格调升属于季节性因素的影响,因此不必担心会造成通膨压力.我们预估未来能源价格将进一步下滑,并将抵销其他领域价格上扬的效应.

--永丰金控分析师 黄韵玲:

5月CPI年增率略高于我们预期的1.53%,主要因为5月正值梅雨季节,以致部份蔬果类价格涨幅扩大,由于气象局预估梅雨季可能延长至6月,预估6月蔬果类价格可能居高不下.

6月物价除了将受梅雨季影响外,电价也将于6月正式调涨,将使CPI年增率提高,不过累计今年1-5月CPI仅为1.41%,全年CPI控制在2%以下应该可望达阵,预估央行6月理监事会议将维持利率不变.

--日盛投顾分析师 蔡素菁:

原预估5月CPI因油价回跌会抵销食品的涨幅,但显示食品涨幅较预期为大.我们预估今年CPI约1.7%,第三季均值将达2%,因气象局预估台风会超过三个,去年同期只有一个,此将导致蔬果价格飙涨,此外,国际美元指数至第三季会回贬,国际原物料指数会向上走,届时央行可能会引导台币走升,以抵销输入性通膨的压力.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP周一收盘贬值1.19角至30.050台币.

--台股加权股价指数.TWII周一收跌2.98%,报6,894.66点.

**相关连结**

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--参看台湾央行网站,请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行3月底决议将官方利率维持在1.875%不变,连续三次维持利率不变.

--主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.03%,CPI年成长率为1.84%.(完)

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