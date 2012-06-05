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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 08:41 BJT

〔台湾数据〕5月CPI年增率1.74%,高于市场预期

路透台北6月5日电---台湾主计处周二公布,5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.74%,高于路透调查的成长1.46%.主要因蔬果价格上涨,但成衣与油料下跌抵消部分涨幅.

5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.64%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:

5月 4月

CPI(较上年同期) +1.74 +1.44

路透调查(较上年同期) +1.46 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.04 +0.38

核心CPI(较上年同期) +0.89 +0.92

WPI(较上年同期) -0.64 -0.58r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看相关图表,请点选(link.reuters.com/sas86s)

参看台湾CPI相关新闻,请点选[TW/CPICN];台湾数据请点选[TW-ECI-CMN]

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯

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