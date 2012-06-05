〔台湾数据〕5月CPI年增率1.74%,高于市场预期

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透台北6月5日电---台湾主计处周二公布,5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.74%,高于路透调查的成长1.46%.主要因蔬果价格上涨,但成衣与油料下跌抵消部分涨幅.
5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌0.64%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比:
5月 4月
CPI(较上年同期) +1.74 +1.44
路透调查(较上年同期) +1.46 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.04 +0.38
核心CPI(较上年同期) +0.89 +0.92
WPI(较上年同期) -0.64 -0.58r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
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--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 黄凯
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%