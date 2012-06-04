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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 13:57 BJT

〔台湾股市〕创逾六个月来最大跌幅,因市场担忧欧洲危机和证所税计划

路透台北6月4日电---台湾股市周一录得逾六个月来的最大跌幅,受全球经济滑坡打压周边股市下跌的冲击,且市场担心台湾证所税计划.

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