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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:45 BJT

〔台湾央行〕共发行1,587亿台币存单,发行余额减少312.5亿

路透台北6月4日电---台湾央行周一公布,今日共发行1,587亿台币存单,相较存单到期金额1,899.5亿,存单发行余额减少312.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,312.5

91天期 0.93 244.0

182天期 1.05 30.5

央行上周五共发行3,059.6亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,461.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负31亿台币;至周日,累计超额准备为2,370亿台币,加计前期1%的超额准备为3,142亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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