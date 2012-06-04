版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 17:16 BJT

〔台湾央行〕将在6月8日标售例行性364天期存单,11日交割

路透台北6月4日电---台湾央行周一表示,6月8日(周五)将标售1,000亿台币的364天期存单,11日(下周一)交割.

央行指出,标售方式采复数利率标,每一投标单位得标总额不得超过该期别标售总额的30%.

央行5月间标售的一年期存单加权平均得标利率在0.893%.[ID:CT0455850]

中央银行在第一季的理监事会议上决议暂停升息,目前重贴现率维持在0.87%不变.目前央行例行三种天期存单发行利率为:30天期存单发行利率为0.87%;91天期存单利率为0.93%;182天期利率为1.05%.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐