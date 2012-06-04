更正:《Campbell专栏》油价大跌让疲于辩解的多头无话可说

(更正:因译文有误,倒数第三段应为,"直接押注油价"面临各种风险,非"起伏不大的价格押注面临各种风险.")

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 丁琦/李爽

路透加拉加斯6月1日电---对于那些看多原油的人来说,如果此前每桶110美元的油价便是理想的押注机会,那么在现在布兰特原油跌了这么多之后,为何他们不大声疾呼投资者进场买入呢?

诚然,当前的宏观经济形势对原油的支撑似乎已大不如前.但当前欧洲的危机和中国经济增长放缓,好像也不应被视为一种意外.

多年以来,欧洲一直对债务危机应对不力.在大多数时间内,经济学家也纷纷坚称,欧元区分裂的可能性是显然存在的.

中国或许能在一夜之间建好整座城市,但它仍是世界工厂.没有客户,就没有订单.

中国的石油需求对超速增长的经济十分敏感.

鉴于中国经济增速已放慢,那些勉强保持运转的工厂在夏季供电缺口出现时,可能也不会觉得有必要改用柴油发电机来维持运转.

原油多头们经常提及的其他一些方面也出现了类似情况.他们之前常用这些理由来为不断走高的油价辩护.

比如有名的每桶100美元的油价底部论.我们反复听到这样的声音--若油价达不到该水平,中东国家就难以为继,非石油输出国组织(OPEC)产油国也会面临窘境.

若油价持续低于100美元,这一点很可能成立,但目前没有人急于做决定.独立生产商不希望收缩战线,以免若只是短期调整的话,会错失大的获利机会.

沙特阿拉伯也曾表示,希望油价更接近每桶100美元,而不是120美元.鉴于我们才刚达到这一水平,他们有什么理由会立即采取行动呢?

除此之外,沙特方面不只是从具体价格角度看待原油.该国在石油财富利用方面还有战略性考量.减少竞争对手伊朗的石油收入,符合沙特的长期外交目标.

还有怎么看待数个月前外界鼓吹的所谓"极其紧张的"库存呢?目前看来,这点很难成立,因现在美国库存过剩,且整体需求依然非常疲弱,意味着从覆盖的消费天数来衡量,库存水平是非常宽松的.

那么OPEC闲置产能紧张还有没有道理呢?这一点难以辩驳,但显然当库存不断增长的时候,没有人会关心闲置产能的问题.

还有新兴市场"非常强劲"这点是否站得住脚呢?

在当前不确定性如此之高的情况下,能否下此定论很不好说.

分析师顶多只是拿一些不一定精确的旧数据说事,并根据这些数据来预测未来.这种方式是有风险的,因为其假定数月之前成立的条件依然适用.

此外,布兰特原油的跨月价差似乎告诉我们需求依然强劲,这如何解释呢?实际上人们忽视了一些可信的解释.

例如,布兰特原油实货价差日益缩窄,意味着实际与该合约相关联的原油获取难度正在增加,但从过分延伸推断这一事实很可能是有问题的.

即便是持续发酵的伊朗问题似乎也未能让油价有任何起色.尽管有人说须观望7月份欧洲对伊朗石油禁运生效时的情况,但市场似乎更倾向于反映,该事件对油价的影响很小.

**长期买入**

有趣的是,对于那些认可当前油市主要投资题材的人来说,这轮修正走势或许真的呈现买入良机,至少长期来看是这样.

如果有人认为石油仍是供需缺乏弹性的稀缺商品,那么他们应该把当前的震荡走势看做千载难逢的机会.

不仅近月合约价格下跌,远期合约也难逃下跌的厄运.但近月合约主要受制于逐日经济形势变化,而远期合约则应反映未来原油市场前景,至少理论上讲应该如此.

当然,众所周知,远期期货价格并未准确预测商品价格未来走势,而更多的是显示投资者目前对未来价格的一个预期.但如果这样,那些相信当前的跌势确实只是经济利空消息和投机泡沫出尽的投资者就应该马上出手买入.

如果这样的话,石油多头们为什么如此安静呢?商品市场投资者总是依据长期论据操纵短期工具.

然而,当眼前进展不顺的时候,那些长期论据将被束之高阁,取而代之的是各种警语,声称当前宏观经济环境将在可预见的未来造成困境.

当然,这里问题在于商品市场的长期投资充满挑战.流动性偏低,直接押注油价面临各种风险,而且更多的是反映当前的一种观点,而非对未来的真见.

最糟糕的情况就是,长期投资得花费很长时间来实现真正的获利.

实际上,如果你真的长期看多石油,或许买入一篮子石油公司股票将是最佳选择.但商品市场投资客对于这类交易兴致不高.(完)