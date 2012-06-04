〔台湾货币市场〕期初短率高位走滑,但缴税和外资汇出令银行调度保守

* 提存期初银行调度余裕大增

* 短率高位走滑

* 缴税高峰及外资汇出使调度不敢大意

记者 高洁如

路透台北6月4日电---台湾银行间短率高点周一下滑,因提存期初开始银行调度余裕大增.不过,由于本周五(8日)有估计高达千亿台币以上的综合所得税将入库,且外资汇出令市场闲钱短少,银行间调度仍旧不敢大意.

银行资金调度人士指出,财政部的资料中今年以信用卡加晶片金融卡合计报税款约437亿台币,以往金融帐户扣款的金额高出信用卡扣款达一倍,加计二者估计今年综合所得税将有超过1,000亿台币将在周五(8日)入库台湾银行,下周一(11日)才会自台银扣缴出去.这大笔的缴税资金让所有银行间虽在期初,但也不敢轻忽,开过大的负数.

"这个提存期不像以往宽松,这和6月要缴税有关系,最近外资汇出也有关系,"一公股银行人士称.

此外,交易人士也表示,欧债危机扩大让股市大跌,外资汇出,这令市场余钱大幅减少,加深银行间的操作难度.

台湾股市.TWII周一大跌2.98%收市,报6,894.66点;此外,台币兑美元TWD=TP周一盘中也下跌超过1角以上.

本地时间15:07隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.512%,上日在0.523%;区间在0.388-0.710%,上日在0.388-0.750%.

一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.80%,上日在0.506-0.870%.一周拆款高位下滑7基点.

据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.

**短票利率也略低**

短票方面,票券商表示,期初市场调度的余裕大增,不过由于周五银行间还有大笔的信用卡、帐户扣款将执行,因此银行的调度还是相对保守.

交易员表示,今日拆款、短票都有在市场承做,虽然拆款高位略有走滑,但幅度不像以往期初走滑的幅度大.

路透调查显示,缴税季节高峰加上季底紧缩因素,将令台湾6月提存期的短票利率略微偏高,预估在0.85-0.89%.[ID:nST0523577]

今日银行间30天短票主要成交利率在0.86%,少量大型银行承做于0.87%;上日区间0.86-0.87%.

周一央行存单到期总额为1,899.5亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为8,406.9亿台币,除周一之外余日分别为周二76.4亿,周三3,483.5亿,周四691亿及周五2,256.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为负31亿台币;累计超额准备为2,370亿台币,加计前期1%的超额准备为3,142亿台币.

**公债RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则是持平,月初投信和寿险资金逐渐回流,到期续做大致顺畅,惟回流速度不如预期,场上资金仍称不上太多.

资金调度人士指出,由于下半周开始有税款缴库,今日已见部分银行在RP市场抽回资金,加之公司债与金融债密集交割,料本周市场资金偏紧;不过,多数交易商已提前准备并分散资金落点,如无太大意外出现,预估RP利率可持稳于现有区间.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间,同于上日.

交易商并统计,本周市场紧缩因素如下:周三(6日)44亿台币的国泰世华金融债交割;周四(7日)有五年期台湾中油[CHIP.UL]公司债和联电(2303.TW)公司债交割,金额分别为27亿及100亿台币;周五(8日)则有39亿台币的七年期中油公司债交割.(完)