〔台湾汇市〕台币/美元跌破30收创四个半月新低,美国就业疲弱推高避险意愿

路透台北6月4日电---台币兑美元TWD=TP周一站上30元,收盘贬值1.19角,再创逾四个半月以来收盘低位,主因疲弱美国就业数据加重市场担忧,避险需求支持美元走势.加之台股因前景疑虑及证所税纷扰暴跌,亦拖累台币.
汇银人士指出,今日续见外资汇出及外银买汇,令台币开盘便迅速站上30元大关,不过汇价逢高出口商抛汇兴趣浓,外商银行亦获利了结出脱美元部位,稍稍暂缓台币走势.整体而言,今日外商银行买卖方向不一致,交易量能也较上日减弱.
"台股非常惨,现阶段没有汇入的理由,不过今天外资两边都有,需要再观察."一位公股银行交易人士表示.
交易商并指出,台币在短时间跌破30元整数关卡,央行态度将成为影响后市关键,目前尚无积极干预迹象,盘中多采双向调节以缓和汇价走势.不过由于台币此波跌势较急,需提防短线回档修正,然在内忧外患夹击下,台币未来易贬难升,回档幅度也不至太大.
他们预估,明日台币主要交投料落在30.0-30.2元间,并将往2011年收盘价30.29元低位测试,料在月中希腊重新选举前,欧元区消息易令非美货币走势承压.
台币今日收在30.050元,前次收盘低位出现在1月16日,报30.070元.
台湾股市.TWII收盘暴跌2.98%,至6,894.66点;外资及陆资在台股卖超26.95亿台币,为连续第12日卖超,累计金额为560.66亿.[ID:nST0524501]
新兴市场中,马币(林吉特)MYR=周一触及八个月低点,因美国公布意外疲软的5月非农就业数据后,市场对全球经济成长的担忧加剧.[EMRG/SGCN]
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]
----------------------------------------------------------------------------
16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.050 29.931 30.015-30.066 30.020 8.61 10.21
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.026 29.911 30.000-30.063 30.000 4.06 4.59
COSMOS1
----------------------------------------------------------------------------
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 0.015/0.025
美元/台币六个月期 -0.175/-0.150 -0.155/-0.135
---------------------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨; 审校 乔艳红