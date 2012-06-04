〔路透调查〕台湾5月CPI年增率可望持稳,出口料将衰退

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* CPI年增率预估中值为1.46%(4月为1.44%)
* 出口料较上年同期衰退5.55%(4月为萎缩6.4%)
* 进口料较上年同期下降5.6%(4月为成长2.1%)
* 贸易顺差料为11.2亿美元(4月为顺差6.9亿美元)
* CPI及贸易数据将分别于周二0030GMT及周四0800GMT时出炉
路透台北6月4日电---台湾5月份出口料将连续第三个月较上年同期衰退,显见亚洲出口商的前路仍旧崎岖不平.
台湾最大的贸易伙伴--中国需求减缓,加上欧元区危机恶化,均为出口衰减背后的原因.而美国市场等地成长放缓,亦助长这波跌势.
同为电子出口大国的韩国5月份出口亦呈现衰退.受欧元区金融危机及多国成长减缓的影响,韩国出口较上年同期略微下滑,为今年第四个月下降.[ID:nSB1581244]
台湾通胀率在亚洲国家中堪称温和,5月份可望持稳.
政府于4月30日将今年通胀率预估由1.46%上调至1.94%,部份因政府调涨油电价格所致.[ID:nST0452938]
台湾央行今年可望将利率维持在1.875%,但CPI倘若急升,则将促使央行紧缩政策.央行将于6月底召开季度会议.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。