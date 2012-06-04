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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:40 BJT

〔路透调查〕台湾5月CPI年增率可望持稳,出口料将衰退

* CPI年增率预估中值为1.46%(4月为1.44%)

* 出口料较上年同期衰退5.55%(4月为萎缩6.4%)

* 进口料较上年同期下降5.6%(4月为成长2.1%)

* 贸易顺差料为11.2亿美元(4月为顺差6.9亿美元)

* CPI及贸易数据将分别于周二0030GMT及周四0800GMT时出炉

路透台北6月4日电---台湾5月份出口料将连续第三个月较上年同期衰退,显见亚洲出口商的前路仍旧崎岖不平.

台湾最大的贸易伙伴--中国需求减缓,加上欧元区危机恶化,均为出口衰减背后的原因.而美国市场等地成长放缓,亦助长这波跌势.

同为电子出口大国的韩国5月份出口亦呈现衰退.受欧元区金融危机及多国成长减缓的影响,韩国出口较上年同期略微下滑,为今年第四个月下降.[ID:nSB1581244]

台湾通胀率在亚洲国家中堪称温和,5月份可望持稳.

政府于4月30日将今年通胀率预估由1.46%上调至1.94%,部份因政府调涨油电价格所致.[ID:nST0452938]

台湾央行今年可望将利率维持在1.875%,但CPI倘若急升,则将促使央行紧缩政策.央行将于6月底召开季度会议.(完)

--编译 龚芳;审校 王冠中

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