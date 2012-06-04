〔台湾债市〕101/1殖利率创19个月来低位,美就业数据疲弱拉抬避险需求

路透台北6月4日电---台湾公债殖利率周一全面收低,其中五年期A01101=TWO及10年期A01105=TWO指标公债殖利率创19个月来低位,主要因美国非农就业数据疲弱,导致美债殖利率续创历史低位.

市场人士指出,短线台债走向的三大指标为美债、台股及欧债.目前欧债警报未除,而美国本身的就业数据也不佳,以致资金撤出股市转入债市.加以台股今日创近七个月来单日最大跌幅,台债多方再现攻击力道,10年以上的指标公标债殖利率皆收在日低.

"现在台债(殖利率)已跳脱区间格局,而是在探底阶段."一主力证券交易员说.

她分析,台股走势太过疲软,因此预估指数仍会继续下探,估计股市最快在第三季、最慢在第四季落底.此外,美债殖利率尚未见明确底部,目前推估台债殖利率较可能在第三季落底.

另一证券交易员则认为,美债大趋势还是看多,不过短线美债殖利率已连续三天跌深,倒是要小心跌深反弹,不过他倒也说,若是反弹幅度也不会太大.

他表示,目前五年期101/1空单量减少至72亿台币,应为近几天殖利率急跌后的空单停损回补.

五年期101/1A01101=TWO殖利率收在0.9150%,是2010年10月28日以来低位,当日收在0.9120%;而10年期101/5A01105=TWO殖利率收在1.1750%,已逼近2010年10月4日的前波低点1.1715%,而历史低位为1.1320%.

台股加权指数.TWII今日收跌2.98%,报6,894.66点,创近七个月以来最大单日跌幅.

美国周五公布非农就业报告意外疲弱引发投资者担心经济放缓,并提升了对美国联邦储备理事会(美联储, FED)推出第三轮量化宽松政策的臆测,美国10年期公债US10YT=RR收益率低见1.442%,为1800年代初以来的纪录低点.10年期公债价格尾盘上涨28/32,收益率报1.47%,日内下跌9个基点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -1.40 0.9150 *0.9090-0.9240 265.5

10 101/5A01105=TWO -2.19 1.1750 *1.1750-1.1900 11.0

10 101/乙二A01202=TWO -1.80 1.2230 *1.2185-1.2310 24.0

20 101/2 A01102=TWO -2.50 1.6500 *1.6500-1.6670 2.5

30 101/4 A01104=TWO -1.50 1.7700 *1.7700-1.7800 1.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

一位资深票券交易员表示,尽管目前殖利率已跌至相对低位,但对后市不预设立场,台债后势应随美债、台股及欧债的演变去调整操作.

他表示,目前有多单部位的交易商也不急着调节,毕竟资金纷纷撤出风险性资产转进避险标的,预期短线台债市场还是会偏多操作.

但也有一位外银台债交易员表示,除非央行降息,否则五年期公债101/1殖利率下探空间有限.而若以目前RP利率的水准来看,五年期公债101/1殖利率合理位置应该在0.95%.

台湾债市同业附买回(RP)利率周一持平,月初投信和寿险资金逐渐回流,到期续做大致顺畅,惟回流速度不如预期,场上资金仍称不上太多.今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.73-0.75%间.

目前为止,市场大多数仍预期央行6月将维持利率不变,估计重贴现率仍在1.875%不变.台湾利率预估请见TWINT1

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7700

20 101/2 A01102=TWO 1.6500

10 101/5 A01105=TWO 1.1750

5 101/1 A01101=TWO 0.9150

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)