全球外汇市场7月9日主要消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月8日(日)
2350 - 日本6月银行放款余额
2350 - 日本5月未经季节调整经常帐收支
2350 - 日本5月机械订单
7月9日(一)
0130 - 澳洲6月ANZ网络招聘广告
0500 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在泰国SASIN商学院曼谷论坛上发表演讲
0500 - 日本6月服务业景气判断指数
0545 - 瑞士6月失业率
0600 - 德国5月进出口及贸易收支
1030 - 欧元区7月Sentix投资者信心指数
1230 - 欧洲央行总裁德拉吉将在欧洲议会阐述目前的经济情势以及货币发展,并说明欧洲央行政策的立场.
-- - 布鲁塞尔--欧元集团会议.
1400 - 美国6月就业趋势指数
1555 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在奥勒冈银行业协会主办的奥勒冈州、爱达荷州、内华达州银行业年度会议中,针对经济前景发表演讲.
1900 - 美国5月消费者信贷
2200 - 新西兰经济研究所(NZIER)季度企业意见调查
2245 - 新西兰6月电子卡零售销售.(完)
--编译 张明钧;审校 张荻
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。