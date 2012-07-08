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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 06:41 BJT

《汇市简讯》韩元压力沉重,全球主要经济体讯息欠佳

2217 GMT

* 店头交易(OTC)美元/韩元料将开在约1146,周五晚间无本金交割远期外汇(NDF)交投区间为1143-1148.5

* 美国非农就业就业数据疲弱和欧元区疑虑加剧打击欧元/美元走低,导致"冒险"情绪减弱

* 欧元/美元今早一开始因停止单出笼而大跌,后来略见回升

* 美元/韩元重回熟悉区间,今日可能测试1150

* 关注中国股市,特别是中国总理温家宝周末谈话后的地产股表现.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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