《台湾报摘》--工商时报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--为振兴经济,上周四欧洲央行、英国央行与中国大陆人民银行不约而同地采取货币宽松措施,这波宽松风现今已吹向东北亚,韩国央行本周可望出现1年来的首次降息,而日本央行也有望采取额外的货币宽松措施.
* 其他:
--台股受到证所税议题以及欧债风暴影响,第二季股市成交值仅4.46兆(万亿)台币,为金融海啸14个季度以来最低量,冲击证券商业绩面临严峻考验,前三大券商元大宝来证、凯基及富邦等第二季获利都是近几年季度低获利水准.
--三商银分行启动"北迁"计画,第一银行、华南银行和彰化银行(2801.TW)今年合计要在大台北成立至少7家新分行,三商银主管指出,大台北分行比重占全行比重现约4成,低于民营银行的6成,希望把大台北分行比重拉高至5成.
--管控本地银行的不动产放款,金管会锁定海外分行全面清查.据透露,金管会近来陆续金检多家银行,其中海外分行已成为新锁定的清查标的,金管会并要求"海外分行的不动产放款要与国内放款量并计在总量管制范围内". (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。