《台湾报摘》--工商时报7月9日

* 头版头条:

--为振兴经济,上周四欧洲央行、英国央行与中国大陆人民银行不约而同地采取货币宽松措施,这波宽松风现今已吹向东北亚,韩国央行本周可望出现1年来的首次降息,而日本央行也有望采取额外的货币宽松措施.

* 其他:

--台股受到证所税议题以及欧债风暴影响,第二季股市成交值仅4.46兆(万亿)台币,为金融海啸14个季度以来最低量,冲击证券商业绩面临严峻考验,前三大券商元大宝来证、凯基及富邦等第二季获利都是近几年季度低获利水准.

--三商银分行启动"北迁"计画,第一银行、华南银行和彰化银行(2801.TW)今年合计要在大台北成立至少7家新分行,三商银主管指出,大台北分行比重占全行比重现约4成,低于民营银行的6成,希望把大台北分行比重拉高至5成.

--管控本地银行的不动产放款,金管会锁定海外分行全面清查.据透露,金管会近来陆续金检多家银行,其中海外分行已成为新锁定的清查标的,金管会并要求"海外分行的不动产放款要与国内放款量并计在总量管制范围内". (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.