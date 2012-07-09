《台湾报摘》--经济日报7月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--台湾科技厂因景气开始回稳,避免人才流失,7月起启动新一波加薪潮,其中,奇美电(3481.TW)加薪幅度3%至15%,创下公司从金融海啸以来的最大调薪手笔,全力阻止人才前进中国大陆面板厂与台湾半导体大厂.
* 其他:
--劳委会9月召开外劳政策谘询小组,劳委会职训局长林三贵昨日表示,将有2大讨论重点,各产业适用比例可能进行"幅度不大"调整,对符合高附加价值等条件的产业,规划新增超额进用机制,可进用上限最高为40%,超额进用部分的就业安定费,不排除由现行数千台币提高到1万台币.
--寿险公会理事长许舒博昨日表示,1.2兆(万亿)寿险资金加码公共建设的首次会议将于7月中旬召开,希望透过具体行动,协助寿险业投入公共建设.
--为加速因应国际间企业的会计分流趋势,台北市会计师公会理事长李燕松指出,业界昵称为小IFRS(IFRS for SMEs)的中小企业国际会计准则,会计师公会与经济部研拟如何导入,预订半年内订出方向,明年开始进行会计教育宣导,最快在2015年正式启用.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。