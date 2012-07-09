《台湾报摘》--经济日报7月9日

* 头版头条:

--台湾科技厂因景气开始回稳,避免人才流失,7月起启动新一波加薪潮,其中,奇美电(3481.TW)加薪幅度3%至15%,创下公司从金融海啸以来的最大调薪手笔,全力阻止人才前进中国大陆面板厂与台湾半导体大厂.

* 其他:

--劳委会9月召开外劳政策谘询小组,劳委会职训局长林三贵昨日表示,将有2大讨论重点,各产业适用比例可能进行"幅度不大"调整,对符合高附加价值等条件的产业,规划新增超额进用机制,可进用上限最高为40%,超额进用部分的就业安定费,不排除由现行数千台币提高到1万台币.

--寿险公会理事长许舒博昨日表示,1.2兆(万亿)寿险资金加码公共建设的首次会议将于7月中旬召开,希望透过具体行动,协助寿险业投入公共建设.

--为加速因应国际间企业的会计分流趋势,台北市会计师公会理事长李燕松指出,业界昵称为小IFRS(IFRS for SMEs)的中小企业国际会计准则,会计师公会与经济部研拟如何导入,预订半年内订出方向,明年开始进行会计教育宣导,最快在2015年正式启用.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.