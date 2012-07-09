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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数开盘下跌,因美国就业据令人失望

路透东京7月9日电---日本股市日经指数周一开低,因美国上周五公布的非农就业报告不如预期,加深了全球经济疑虑.

日经指数.N225下跌1%至8,936.07点,东证股价指数.TOPX也跌1%,报764.19点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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