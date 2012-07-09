《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

曼谷--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Sasin曼谷论坛发表演讲,主题为"未来货币政策观点及其对亚洲的意义".(0500)

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.

摩洛哥卡萨布兰加--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.会后欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会.(1600)

曼谷--IMF总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与泰国央行总裁张旭州在泰国ADB-IMF会议上,就"稳定与包容的经济增长"发表讲话.会议主题为"迈向更加稳定的全球经济体系"(0315).