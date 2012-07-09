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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 08:56 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月9日(一)

阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).

曼谷--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Sasin曼谷论坛发表演讲,主题为"未来货币政策观点及其对亚洲的意义".(0500)

华沙--波兰央行发布最新通胀预估.

布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.

7月10日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.

布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).

7月11日(三)

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).

萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.

布达佩斯--匈牙利央行公布6月26日议息会议记录(1200).

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

7月12日(四)

摩洛哥卡萨布兰加--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.会后欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会.(1600)

曼谷--IMF总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与泰国央行总裁张旭州在泰国ADB-IMF会议上,就"稳定与包容的经济增长"发表讲话.会议主题为"迈向更加稳定的全球经济体系"(0315).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行管理委员会会议.

里加--拉脱维亚央行委员会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

利马--秘鲁央行货币政策会议.

圣地牙哥--智利央行利率会议.

巴西利亚--巴西央行公布利率决定.

7月13日(五)

新兴市场暂无重要经济事件.

7月16日(一)

越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日) (完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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