《新兴市场重要经济事件预告》--7月9日-7月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月9日(一)
阿迪斯阿贝巴--第19届非洲联盟峰会(至7月16日).
曼谷--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Sasin曼谷论坛发表演讲,主题为"未来货币政策观点及其对亚洲的意义".(0500)
华沙--波兰央行发布最新通胀预估.
布拉格--捷克央行发表6月28日理事会会议纪录.
7月10日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
布达佩斯--匈牙利央行货币委员会召开不涉及利率决定的会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决定.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至7月11日).
7月11日(三)
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一日).
萨格勒布--克罗地亚(克罗埃西亚)央行理事会会议.
布达佩斯--匈牙利央行公布6月26日议息会议记录(1200).
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
7月12日(四)
摩洛哥卡萨布兰加--第七届高阶欧元体系与地中海国家央行研讨会.会后欧洲央行总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会.(1600)
曼谷--IMF总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦与泰国央行总裁张旭州在泰国ADB-IMF会议上,就"稳定与包容的经济增长"发表讲话.会议主题为"迈向更加稳定的全球经济体系"(0315).
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行管理委员会会议.
里加--拉脱维亚央行委员会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.
利马--秘鲁央行货币政策会议.
圣地牙哥--智利央行利率会议.
巴西利亚--巴西央行公布利率决定.
7月13日(五)
新兴市场暂无重要经济事件.
7月16日(一)
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至7月19日) (完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。