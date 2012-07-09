〔金砖国家〕7月6日股汇市收盘纵览

路透7月9日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月6日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收报946.01点.

中国股市:沪综指受央行年内第二次降息利好激励收高1%,最大受益板块地产股与消费类股领涨.沪综指收报2,223.579点,涨22.226点或1.01%,盘中一度触及六个月低位2,185.522点;本周累计下跌0.08%.上海A股成交额放大至706亿元人民币,上交易日为519亿元.[.SSCN]

香港股市:收盘微跌,受金融类股拖累.中国在数周内第二次降息,令市场担心银行净息差收窄,及经济成长弱于预期.恒生指数收低0.04%.但本周收高1.9%,主要因为周二上涨1.5%至七周高位.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期周五连续第二天收低.中国、英国及欧洲央行均宣布放宽货币政策,凸显经济警讯,打压风险偏好利多美元,国内市场购汇需求旺盛,推动人民币即期汇价继续回落.[CNY/CN]

========================================================================================

印度股市:小跌,结束三个交易日的温和涨势,此前中国及欧元区降息引发全球成长疑虑,令下周将公布财报的Infosys受到冲击.指标BSE指数.BSESN收跌0.1%,报17,521.12点,自周四创下的4月3日以来最高收位回落,不过一周仍上涨0.5%,为连续第五周上涨.[.BO][ID:nL3E8I62IR]

印度汇市:印度卢比连续第三日下跌,受全球风险资产跌势拖累,而这引来印度央行出乎意料地进行干预,已使其免于创下两周来最大跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收报55.42/43,周四收盘价为54.94/95,当日波动区间为54.25-54.68.[INR/][ID:nL3E8I62T3]

========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,357.710点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市下跌2.43%至729.83点.