《即时观点3》台湾6月出口连续四月衰退,央行降息压力升高

路透台北7月9日电---台湾财政部周一公布,6月出口金额较上年同期衰退3.2%,不但劣于市场预估的小升1.6%,亦为连续四个月出现衰退.

财政部表示,主要因全球经济仍然脆弱且大陆经济成长减缓,对台湾产品需求减弱,此外,亦受科技产业国际竞争激烈所致.

就产品别而言,财政部在新闻稿中指出,6月出口较上年同月减8.0亿美元,主要以资讯与通信产品减4.9亿美元(-26.5%)、基本金属及其制品减1.7亿美元(-6.9%)、光学器材减1.3亿美元(-7.0%)等减少较多;惟交通运输设备出口9.1亿美元,较上年同月增加17.5%最大.

累计上半年前十大出口货品有八项较上年同期减少,分别为:资讯与通信产品(-21.0%)、化学品(-10.5%)、光学器材(-9.5%)、纺织品(-7.3%)、塑橡胶及其制品(-5.2%)、基本金属及其制品(-4.6%) 、电子产品(-4.1%,其中太阳电池减39.6%,动态随机存取记忆体(DRAM)减22.7%)、机械(-1.2%).

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主要数据:

--6月出口金额较上年同期衰退3.2%(市场预估成长1.6%);上月为衰退6.3%

出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退1.6%;上月为衰退10.0%

出口至美国衰退14.0%;上月为衰退12.3%

出口至欧洲衰退11.9%;上月为衰退13.4%

--6月进口则较上年同期衰退8.4%(市场预期成长0.5%);上月为衰退10.5%

--6月贸易收支为顺差25.8亿美元;上月为顺差22.6亿美元

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**市场评论**

--穆迪(MOODY)分析师 KATRINA ELL:

尽管全球科技需求出现暂时性的复苏讯号,然而台湾出口仍面临逆风.随着工业生产及出口订单同步改善,我们预期台湾出口年增率下滑将会持续缩小,并带动下半年表现转强.

--国泰金控经济研究处襄理 陈钦奇:

台湾6月出口表现略低于预期,累计上半年出口表现来看,可能无法达成主计处以台币估算的年增3.13%目标.根据主计处推估,今年台湾出口约贡献GDP的77%,如主计处预估的3.13%出口年增率未能达阵的话,那今年台湾GDP年增率可能要往3%以下修正,我们预估今年台湾GDP成长率为2.45%.

我们认为第三季台湾出口订单会稍微往上,但幅度仍有限,对中国出口衰退幅度会稍有止稳,但美国、欧洲衰退幅度仍都是双位数下滑,对欧洲出口衰退是可以预期,但反而要担心对美国出口表现.

--永丰金控分析师 黄韵玲:

好糟啊,我们原预估也是正成长.主要因为对美国出口跌幅较大,且资通讯产品出口表现不佳所致.7月因比较基期偏高,出口应该还是负成长,最快要到8、9月才能转正,但前提也是要看下半年科技新产品推出能否挹注出口,因此近期科技大厂的展望将是观察指标.我们认为受出口表现疲弱影响,央行最快会在9月底降息,不排除下半年有连降两次息的机会.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘贬5.3分,报29.975.

--台股加权股价指数.TWII收低0.80%至7,309.96点.

**相关连结**

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**相关背景**

--主计处最新预测2012年经济成长率为3.38%,出口年成长率为4.3%,进口年成长率为3.64%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装后,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区. (完)

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