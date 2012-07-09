〔表格〕台湾6月出口较上年同期衰退3.2%逊于预期,且连四个月衰退

美国热股：雅虎称约3,200万个用户账号曾遭黑客入侵，盘初小跌
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
路透台北7月9日电---台湾财政部周一公布,6月出口金额较上年同期衰退3.2%,不但劣于市场预估的小升1.6%,亦为连续四个月出现衰退.因全球经济仍然脆弱且大陆经济成长减缓,对台湾产品需求减弱,此外,亦受科技产业国际竞争激烈所致.
6月进口则较上年同期衰退8.4%,也较市场预期的小升0.5%为差.6月贸易收支为顺差25.8亿美元,上月为顺差22.6亿.
台湾6月出口至中国(含香港)地区较上年同期衰退1.6%、对美国衰退14.0%、对欧洲则衰退11.9%;上月分别为衰退10%、衰退12.3%以及衰退13.4%.
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI
2012年
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
2011年
12月 +0.6 -2.7 +23.2
11月 +1.3 -10.4 +32.0
10月 +11.7 +11.8 +33.2
9月 +9.9 +10.8 +17.8
8月 +7.2 +6.4 +26.3
7月 +17.6 +14.0 +33.4
6月 +10.8 +12.5 +13.8
5月 +9.5 +19.3 +12.2
4月 +24.6 +25.7 +29.6
3月 +16.7 +16.7 +17.7
2月 +27.3 +28.7 +9.2
1月 +16.6 +22.0r +18.8
注: r为修正值. (完)
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--记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯
路透3月2日 - 雅虎周三称，过去两年间，黑客使用伪造网络跟踪器(cookie)侵入了约3,200万个雅虎用户账号。该公司去年披露了公司发生两起数据泄露事故。
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