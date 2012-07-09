〔澳洲经济〕6月报纸及网路招聘广告较上月减少1.2%--ANZ

路透悉尼7月9日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布的调查显示,澳洲6月报纸及网路招聘广告较上月减少1.2%,显示劳工需求有些疲软.

6月整体就业招聘广告经季节调整后下跌1.2%至160,723个,上月为162,667个;同比下滑8.9%.

6月网路招聘广告较上月减少1.1%至153,761个,较上年同期减少8.5%.报纸招聘广告减少3.3%,持续流向网路.

"最近的就业招聘趋势显示,劳工需求在年初略现走强之后,有温和疲软的迹象,"ANZ资深分析师Justin Fabo说.

"这可能部分反映出最近几个月全球经济不确定性再度升高,特别是欧洲,导致有些企业可能对增聘人手感到犹豫."

官方的6月就业报告将在周四公布,分析师普遍预计在5月意外大增38,900个工作岗位之后,6月料将持平.失业率预计为增加0.1个百分点至5.2%.澳洲失业率维持在4.9%和5.3%之间已有一年多.(完)