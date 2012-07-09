〔澳洲经济〕6月报纸及网路招聘广告较上月减少1.2%--ANZ

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼7月9日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)周一公布的调查显示,澳洲6月报纸及网路招聘广告较上月减少1.2%,显示劳工需求有些疲软.
6月整体就业招聘广告经季节调整后下跌1.2%至160,723个,上月为162,667个;同比下滑8.9%.
6月网路招聘广告较上月减少1.1%至153,761个,较上年同期减少8.5%.报纸招聘广告减少3.3%,持续流向网路.
"最近的就业招聘趋势显示,劳工需求在年初略现走强之后,有温和疲软的迹象,"ANZ资深分析师Justin Fabo说.
"这可能部分反映出最近几个月全球经济不确定性再度升高,特别是欧洲,导致有些企业可能对增聘人手感到犹豫."
官方的6月就业报告将在周四公布,分析师普遍预计在5月意外大增38,900个工作岗位之后,6月料将持平.失业率预计为增加0.1个百分点至5.2%.澳洲失业率维持在4.9%和5.3%之间已有一年多.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。