〔中国金属〕政府透过电价补助支持本地25%的铝产量--AZ China

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦7月6日电---谘询机构AZ China周五表示,尽管全球需求疲软,中国省级政府透过电费补助支撑了国内四分之一的铝产能.
"这些补助在帮助扭亏为盈方面扮演了重要角色...陷于亏损的厂商数量降至屈指可数."AZ China执行董事Paul Adkins说.
AZ China说,目前中国有五个省份对精炼铝厂提供电费成本补助,现行运作的铝产能中有超过500万吨受到最高0.1元人民币/每千瓦时(KWH)的补助.
其并止出,另外两百万吨铝产量则是获得季节性电价优惠,特别是在中国西南部,因雨季提供更多水源用于水力发电.
中国是全球最大铝消费国,但大致上可自给自足,铝业亦被视为策略上重要的地区性雇主.
上个月,中国最大的产铝地河南省宣布提供炼厂电价补助以提振产量,导致上海期交所价格挫低逾3%至三年低点.
河南省铝产出占中国年度产出的约20%,产能超过2,300万吨.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。