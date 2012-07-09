〔台股业绩〕联电6月营收较上年同期增1.1%,较上月微增0.9%

美国热股：百威英博核心获利自公司成立以来首次下滑，盘初下跌逾3%

路透3月2日 - 全球最大的啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)核心获利出现公司成立逾十年来首次下滑，因巴西经济衰退对公司在该国营收的打击比预期还高。