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货币新闻 | 2012年 7月 9日 星期一 14:06 BJT

〔台股业绩〕联电6月营收较上年同期增1.1%,较上月微增0.9%

路透台北7月9日电---全球第二大晶圆代工厂商--台湾联电(2303.TW)周一公布,6月营收为92.89亿台币,较上年同期(91.86亿)增加1.1%,较上月则微增0.9%. 联电先前对今年第二季展望,预估出货较上季成长15%,平均售价则持平,产能利用率约81-83%,至于毛利率约21-23%.[ID:nST0516243] 联电今日收低1.6%,报12.3台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.8%. 其最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月(%) 较上年同期(%) 2012年6月 92.89 +0.9 +1.1 2012年5月 92.06 +0.9 -2.1 2012年4月 91.25 +11.4 -4.6 (完) 参看相关细节,可点选联电网站,网址为(here) 参看联电相关新闻,请点选[2303.TW-CMN];台股业绩请点选[TW-RES-CMN] --记者 董永年; 审校 张喜良

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