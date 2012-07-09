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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 10:25 BJT

〔日本债市〕10年期日债期货触及21个月高位,因美国就业数据令人失望

路透东京7月9日电---日本10年期公债期货周一触及21个月高位,美国就业数据逊于预期,平添全球经济成长的疑虑.

10年期日债期货2JGBv1涨五个跳动点至144.00,此前一度高见144.09,为2010年10月以来最高水平.10年期现货日债收益率JP10YTN=JBTC持平在0.800%,此前曾触及九年低点0.790%.

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