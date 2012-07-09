〔台湾债市〕RP利率持稳,部分投信遭赎回

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北7月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一大致持平.因本周没有特别的紧缩因子影响,整体资金状况平稳.但也有投信因应赎回将资金抽离,令调度作业花费较多时间.
一银行资金调度人士指出,今日有几家投信因应客户赎回将公债RP解约,或许与每月例行的发薪日有关.但也有券商人士表示,今日市场颇为安静,多以到期续作为主,投信找公司债的需求仍在.
一大型投信交易员则称,因应客户赎回自RP市场走钱很正常,公司债找券的难度也不高,利率约在0.85%左右.
今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。