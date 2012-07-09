〔台湾债市〕RP利率持稳,部分投信遭赎回

路透台北7月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一大致持平.因本周没有特别的紧缩因子影响,整体资金状况平稳.但也有投信因应赎回将资金抽离,令调度作业花费较多时间.

一银行资金调度人士指出,今日有几家投信因应客户赎回将公债RP解约,或许与每月例行的发薪日有关.但也有券商人士表示,今日市场颇为安静,多以到期续作为主,投信找公司债的需求仍在.

一大型投信交易员则称,因应客户赎回自RP市场走钱很正常,公司债找券的难度也不高,利率约在0.85%左右.

今日公债10天期附买回利率同于上日,主要成交区间落在0.73-0.75%间.(完)