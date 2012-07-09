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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 11:01 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘走势偏软,但83.55关卡进入视野

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* 上周的日低及日高逐日垫高

* 亚洲盘出现少量获利了结修正

* 2012年6月及2010年8月高位83.55已进入视野

* 若突破83.55,则目标看向2010年7月中旬高位84.55

* 五日、10日、及20日线开始向上,走势倾向上行.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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