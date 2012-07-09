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亚洲 | 2012年 7月 9日 星期一 11:11 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率在一个月低点附近徘徊,因经济现疑虑

路透新加坡7月9日电---美国10年期政府公债周一在亚洲市场持稳,收益率(殖利率)在一个月低点附近徘徊,上周五美国公布的非农就业数据意外疲软,引发市场对美国经济复苏力道浮现新疑虑. 10年期公债US10YT=RR价格持稳,收益率报1.549%,较纽约周五尾盘下滑约1个基点.10年券收益率距周五所及6月初以来最低水准1.537%不远.

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