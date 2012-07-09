《热点透视》英国财政大臣奥斯本发言失当,公信力有受损之虞

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cole; 编译 蔡美珍

路透伦敦7月6日电---在各种强烈情绪冲撞之下,某些政治人物、银行家、游说专家、评论人士、及社会人士对巴克莱(BARC.L)及Libor利率操弄丑闻妄下结论,一点也不令人意外.但身为英国财政大臣的奥斯本,他的言论已经接近有失身份,不符伦敦金融圈及其他领域公众的合理期待.

奥斯本的态度有两点特别令人存疑.首先是他企图将过错推给之前的财政大臣.

没错,许多工党政治人物都必须好好解释有关当年主政时的监管机制,其中包括前首相及财长布朗,及现任影子内阁财相Ed Balls.同样的,奥斯本在政论杂志"旁观者"(Spectator)专访的评论,可以有各种解读,而且可能已经遭到过度诠释.但在奥斯本所处的位置上,发表评论直接让外界认为某些特定人士涉及不当行为,这绝对是错的.虽然还未经证实,但一位财相与这种点名指控行为挂钩,至少是很不适当的.

第二点,而且或许是更严重的,是奥斯本竟然也指名将其他好几家银行牵连进来--包括汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)、瑞银集团UBSN.VX及花旗集团(C.N).奥斯本在英国下议院指出,这些银行"正遭到调查".

很显然,有关Libor操弄丑闻的正式调查很可能会扩及巴克莱以外的银行.但目前还不确定范围有多大,哪些业者会遭锁定.就汇控来说,它大有理由可以抗议奥斯本6月28日议会答覆质询的说法.汇控在2011年的年报中已经披露,汇控"或旗下子公司已经接获监管当局要求提供资讯,而且正在配合调查."这就等于"遭到调查"吗?应该不是吧.

奥斯本针对日益明显的银行业缺陷采取强硬态度,这是对的.但他也必须懂得维护财相公信力的重要性.他的作法实在需要彻底反省.

背景资料:

--针对巴克莱因参与伦敦银行间拆放款利率(Libor)操弄丑闻遭罚,英国财政大臣奥斯本6月28日向下议院表示:"正遭到调查的银行之中包括汇控及RBS,但瑞银及花旗集团等跨国银行也遭到调查,一部分是因为在我国进行的活动."

--在政论周刊"旁观者"一篇专访中,文章引述奥斯本称:"至于工党政府及布朗人马的角色,我认为要对他们提出很多问题."他并称:"他们明显涉入其中."

--泰晤士报7月6日报导,"奥斯本一些发言引来外界公开及私下抨击,他形容Balls'在工党执政13年期间一路靠着中伤别人而发迹',并称'曾经与他共事的人有一半都认为他不称职.'根据泰晤士报报导,Balls严词"反击",形容奥斯本及幕僚以低劣、政党色彩、及狗急跳墙的手法,不但对自己没有好处,也贬低了财相一职.(完)