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亚洲 | 2012年 7月 10日 星期二 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--7月10日****

路透7月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4

企业信心指数 -- 负2

0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7

0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.9% +1.5%

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 5月 -0.2% -1.9%

(较上年同期) -8.3% -9.2%

0830 英国工业生产(较前月) 5月 -0.2% 持平

(较上年同期) -2.1% -1.0%

制造业产出(较前月) 5月 0.0% -0.7%

(较上年同期) -1.9% -0.3%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 5月 逆差90.0 逆差101.0

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差52.0

1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- +0.2%

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 20.50 21.14

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- +1.7%

1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7

2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -1.1% --

报纸招聘广告(较前月) -3.3% --

0500 日本服务业景气判断指数 6月 43.8 --

0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.7% --

经季节调整的失业率 2.9% 3.2%

0600 德国出口(较前月) 5月 +3.9% +0.4%

进口(较前月) +6.3% +1.2%

贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差154

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 负29.6 负26.7

1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加171.2 增加85

2200 新西兰经济研究所(NZIER)季度企业意见调查 第二季 -4% --

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) +5.3% +4.0%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 +1.4% +2.00%(完)

--编译 王冠中/王洋;审校 张荻

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