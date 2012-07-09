主要国家经济指标预测--7月10日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透7月10日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.9% +1.5%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 5月 -0.2% -1.9%
(较上年同期) -8.3% -9.2%
0830 英国工业生产(较前月) 5月 -0.2% 持平
(较上年同期) -2.1% -1.0%
制造业产出(较前月) 5月 0.0% -0.7%
(较上年同期) -1.9% -0.3%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 5月 逆差90.0 逆差101.0
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差52.0
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 6月 -- 94.4
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月7日当周 -- +0.2%
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 6月 20.50 21.14
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月7日当周 -- +1.7%
1400 美国IBD消费者信心指数 7月 -- 46.7
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -1.1% --
报纸招聘广告(较前月) -3.3% --
0500 日本服务业景气判断指数 6月 43.8 --
0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 2.7% --
经季节调整的失业率 2.9% 3.2%
0600 德国出口(较前月) 5月 +3.9% +0.4%
进口(较前月) +6.3% +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差150 顺差154
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 负29.6 负26.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 5月 增加171.2 增加85
2200 新西兰经济研究所(NZIER)季度企业意见调查 第二季 -4% --
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) +5.3% +4.0%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 +1.4% +2.00%(完)
--编译 王冠中/王洋;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。